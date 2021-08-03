МЧС: уровень воды в реке Иркут повысится в районе Иркутска и села Баклаши Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

МЧС предупреждает о поднятии уровня воды в Иркуте. 4 августа она прибудет на 140-160 см вблизи села Баклаши, достигнув отметок 380-430 см при критической 480 см. А в районе Иркутска дойдет до отметок 270-320 см, не превышая критическую в 320 см. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Администрациями муниципальных образований Шелеховского района и города Иркутска организован мониторинг уровня реки, - рассказали в ведомстве.

Спасатели следят за обстановкой в местах возможных паводков, находятся в режиме повышенной готовности, чтобы вовремя реагировать на любые ЧП.

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