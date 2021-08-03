Проект возведения школы на улице Багратиона в Иркутске скорректируют. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Новое техническое решение предложат для фундамента будущей школы 1275 мест на улице Багратиона в Иркутске. Как пояснил заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов, последний раз грунт в этом месте исследовали три года назад, когда составлялся проект строительства. Однако сейчас из-за увеличения сброса на Ангаре и подъема грунтовых вод требуются изменения.

Так, до 20 августа подрядчик забьет и испытает пробные сваи. Затем специалисты окончательно решат, как обустраивать фундамент.

- Это не повлияет на график выполнения работ, – подчеркнул мэр областного центра Руслан Болотов. - Кроме того, уже поручил рассмотреть возможность за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году обустроить прилегающую территорию. Также необходимы дополнительные парковочные места со стороны улицы Микрорайон Юбилейный.

Жители микрорайона попросили о новой парковке и со стороны домов на Багратиона – этот вопрос тоже обсуждается.

Напомним, будущая школа будет включать восемь трехэтажных корпусов. Внутри разместятся кабинеты, где в одну смену сможет учиться 51 класс, а также спортивный, зрительный, актовый залы, библиотека, бассейн, помещения для факультативов и «продленки», столовая и медицинский блок.

Достроить здание планируют в конце 2022 года.