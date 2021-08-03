Прокуратура проследит за очисткой свалки в Ольхонском районе, где мусор копился больше 15 лет

На стихийной свалке в Ольхонском районе мусор копился больше 15 лет. Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В Ольхонском районе вблизи деревни Алагуй один гектар земли захламлялся мусором более 15 лет. По этому поводу местный житель обратился в прокуратуру. Выяснилось, что свалка в этом месте незаконна. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- При этом самостоятельных мер, направленных на прекращение захламления территории, очистку земли муниципалитетом не принималось, - уточнили в ведомстве.

Прокурор направил иск в суд, чтобы уличить местную власть в халатности, а также заставить администрацию Куретского муниципального образования уничтожить свалку. Суд одобрил все требования. Теперь муниципалитет занимается поиском средств для очистки земли от старых бытовых и биологических отходов. Правоохранители проконтролируют, чтобы решение суда было исполнено.

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