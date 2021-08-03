Жительница Шелехова познакомилась в соцсетях с парнем и лишилась 100 тысяч рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Очередной жертвой мошенников оказалась 20-летняя шелеховчанка, которая познакомилась в соцсетях с молодым человеком. Он заманил её в финансовую пирамиду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Для инвестирования денежных средств требовалось пройти курс обучения, стоимость которого составляла 100 тысяч рублей, для чего заявительница оформила кредит в банке, - рассказали в ведомстве.

Лже-брокеры ярко обрисовали денежные перспективы компании, продемонстрировали видео, где успешные молодые инвесторы уже якобы получают ежемесячно по миллиону рублей, ходят с дорогими гаджетами спустя месяц работы. А главный офис, по словам злоумышленников, находится в Казани, где сотрудники «купаются» в деньгах.

Наивная девушка поверила в эти возможности. Но вскоре разочаровалась, когда поняла, во что ее втянули. Обманщики рассказали, что выгоду можно получить, только приведя в группу двух знакомых и доплатив 180 тысяч рублей. Она отказалась и уже хотела вывести вложенные деньги, но, увы, парень и наставник уже не выходили на связь. Несчастная обратилась в полицию.

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