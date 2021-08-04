Ремонт улицы Трактовой в Иркутске закончат до 15 октября

Проезжую часть готовят к замене асфальта. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Улицу Трактовую в Иркутске планируют привести в порядок до 15 октября. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов во время совещания с главой Приангарья Игорем Кобзевым. Напомним, помимо замены асфальта и инженерных сетей, здесь появится выделенная полоса для проезда маршруток в оба направления. Ее обустроят от улицы Главная Кировская до остановки «Узловая» на дороге длиной 3,2 километра.

- Такая практика будет применена в Иркутске впервые, - подчеркнул Руслан Болотов. - Как показывает опыт других городов, она помогает бороться с заторами на дорогах, повышает комфорт пассажиров. Кроме того, наличие таких полос является одним из условий для участия в федеральных программах по обновлению общественного транспорта.

Также на Трактовой оборудуют тротуары и велодорожки, установят фонари на разделительной полосе. Не забудут и высадить деревья, сделать стоки для воды и дождеприемные колодцы.

Сейчас на магистрали уже разобрали бордюры, ограждения и тротуары, а саму проезжую часть готовят к укладке свежего асфальта. Специалисты работают круглые сутки - около 30 человек днем и 20 ночью.

Автомобилисты могут огибать Трактовую по улице Олега Кошевого и съезду с Иннокентьевского моста. В этом году там провели ямочный ремонт. А в прошлом обновили Главную Кировскую и Полярную.