Более тысячи рабочих мест создали резиденты ТОСЭР в Иркутской области

Игорь Кобзев отметил, что власти региона намерены уделять особое внимание поддержке новых производств. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Резиденты ТОСЭР создали в Приангарье свыше тысячи новых рабочих мест и инвестировали более миллиарда рублей. Напомним, территории опережающего социально-экономического развития действуют в четырех моногородах региона - Тулуне, Усолье-Сибирском, Черемхово и Саянске. В федеральном реестре зарегистрировано уже 26 юрлиц.

- Власти региона намерены уделять особое внимание поддержке новых производств. Это позволит развивать экономику муниципалитетов, повышать их доходную базу, создавать рабочие места, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Например, в пострадавшем два года назад от паводков Тулуне воплощают такие проекты, как комплексная переработка дикоросов, создание тепличного лесопитомнического комплекса, возведение бетонных заводов, деревообработка, изготовление изделий из природного камня и долерита, а также малоэтажное строительство домов.

Отметим, в регионе до 2025 года действует программа «Комплексное развитие моногородов Иркутской области». Поддерживаются инвестпроекты, создание инфраструктуры, создание комфортной городской среды, развитие соцсферы, малый и средний бизнес.