297 жителей Иркутской области вылечились от коронавируса за сутки Фото: Артем ЛЕНЦ

4 августа в Иркутской области выявили 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 87 421. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 297 человек, с начала пандемии - 74 869. 236 пациентов за сутки выписались из больниц и отправились домой. 4520 жителей продолжают лечение в медучреждениях региона, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 26 пациентов, всего 3922 человека. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 386 пациента, 1 за минувшие сутки.

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