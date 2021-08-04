Женщина приехала в Ангарск на свадьбу сына, но после "спецоперации" потеряла почти 3 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске 44-летняя женщина участвовала в «спецоперации» по разоблачению мошенника, который оказался вымышленным. Жительницу Якутии, приехавшую на свадьбу сына, обманули почти на 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Несколько дней назад женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и спросил, подавала ли она заявки на смену номера, к которому привязаны ее банковские счета, а также на их рефинансирование, - рассказали в ведомстве.

Аферист сообщил своей жертве, что некий мошенник из кредитной организации действует от ее имени. Потерпевшую попросили о помощи в поимке преступника. Для этого необходимо взять кредит и перевести его на «безопасный счет». Для пущей убедительности женщине позвонил сам лжеследователь из Москвы и попросил посодействовать их секретной спецоперации. Естественно, рассказывать о ней родственникам категорически запрещалось.

Вскоре пострадавшая уже была в отделении банка, и, взяв кредит, под диктовку мошенника отправила 2 миллиона 974 тысячи рублей на разные счета. И только когда пришла домой, всё поняла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

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