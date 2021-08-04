Мужчина перевозил наркотики под видом корма для кроликов в Бурятии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Бурятии инспекторы ДПС остановили автомобиль, в багажнике которого находились два мешка с тремя килограммами наркотиков растительного происхождения. Женщина-водитель рассказал, что пассажир попросил перевезти корм для кроликов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.

- Следствием установлено, что ранее судимый за грабеж 30-летний житель Забайкальского края несколько дней назад приехал в Улан-Удэ, где познакомился с мужчиной из Мухоршибирского района и поехал к нему в гости. Приятели целый день распивали спиртное. К вечеру, когда хозяин уснул, гость взял в ограде полимерные мешки и собрал наркотическое средство в поле недалеко от села, - сообщили в ведомстве.

Заготовленное он спрятал в заброшенном доме неподалеку. На следующий день он вызвал такси и поехал в Улан-Удэ. По словам задержанного, наркотические средства он хотел употребить самостоятельно.

В отношении владельца запрещенных веществ возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследование.

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