Прокуратура выяснит причину пожара на трансформаторной станции в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня утром в Иркутске на улице Марии Цукановой загорелись трансформаторные подстанции. Огонь удалось потушить спустя 1,5 часа после приезда пожарных. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Без электроснабжения остались больше 22,5 тысяч жителей Иркутска. Электросетевой компанией начаты восстановительные работы, - рассказали в ведомстве.

Специалисты выясняют причины пожара. По итогам проверки будут приняты надлежащие меры.

Сейчас электричество восстановили у большей части населения. Как сообщают в Иркутской электросетевой компании, ремонт планируют закончить к 7.30 утра 5 августа.

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