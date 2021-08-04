Преподаватели вузов жалуются на уровень образованности студентов, поступивших по результатам ЕГЭ Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В последние годы наблюдается снижение уровня образованности и общей эрудиции студентов, поступивших на первый курс по результатам ЕГЭ, сообщила NEWS.ru сотрудница вуза, руководитель департамента образования Международного конгресса содружество стран мира Инесса Васильева. Преподаватели разных специальностей рассказали о самых смешных ляпах учащихся, хорошо сдавших ЕГЭ.

Раньше получение знаний само по себе было мотивирующим фактором. Знания ради знаний. Сейчас мотивирующий фактор другой — культура социальных сетей, TikTok. Становится приоритетной культура потребления товаров и услуг. Студент должен понимать, как полученные знания применить в этой плоскости, - прокомментировал ситуацию ректор Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин.

Так, один из студентов на экзамене по английскому языку во время устного перевода текста уверенно заявил преподавателю, что слово venerated - это "заражать венерическими заболеваниями". После того, как парень узнал, что значение слова ничто иное как "боготворить", начал увиливать, мол все связано: " Сначала боготворят, а потом и заболеваниями заражают".

На вступительном экзамене по русскому языку на техническую специальность преподаватель просит подобрать прилагательные к существительным. Одним из них стало "жабо". Студент уверенно выдал - прыгучее. Молодой человек долго не мог понять, почему все вокруг хохочут.

Другая студентка не могла вспомнить, кто выносит раненных с поля боя. Преподавателю сказал, что позовет двух насильников.

Долго ломал голову учащийся на экзамене по отечественной истории. Нужно было назвать дату начала Второй мировой войны. Преподаватель подсказывает: " Каждый год на всех заборах". Ответ: "Неужели 9 мая?".

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