Эксперты рассказали почему в России не приживается бодипозитив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВЦИОМ привёл данные, что более половины россиян никогда не слышали о бодипозитиве. Это движение диктует принятие своего тела со всеми недостатками, в том числе лишний вес. На Западе эта философия очень популярна, однако в России бодипозитив не приживается уже несколько лет. ИА NEWS.RU отвечает почему так происходит.

- Всем известно, что нет у нас долгожителей с лишним весом. Кроме того, ожирение способствует развитию различных заболеваний — от бесплодия до онкологии. Ожирение — это тяжёлое заболевание, которое нам сейчас предлагают считать нормой, — заявила звездный диетолог Марият Мухина.

К слову, ВЦИОМ выяснил, что не нравится людям больше всего. Лидирует по количеству ответов запах пота (67%), особенно среди женщин (73%). На втором месте идут грязные волосы (50%), а замыкают топ-3 кожные заболевания — 34% (псориаз или экзема). Ожирение вызывает негативные эмоции или неприязнь у каждого пятого (21%), в меньшей степени россияне отмечали родимые пятна и бородавки (8%), отсутствие конечностей (5%) или заметные шрамы (4%).

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