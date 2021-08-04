17 тонн мусора вывезли с Ольхона за месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедший июль с острова Ольхон вывезли 17 тонн бытового мусора. Считали только отходы из контейнеров, установленных для туристов. По сравнению с прошлым годом получилось больше на четыре тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- В июле 2021 года мусора действительно прибавилось. В основном, это упаковки от продуктов питания, алюминиевые банки. Стекла не много, - рассказывает руководитель Островного лесничества Юрий Мясников.

Специалисты выясняют причины увеличения объемов мусора. Как обычно больше всего загрязнен Сарайский пляж, где стоят вкопанные в землю контейнеры. Еще шесть таких на Ольхон потребовалось дополнительно. Разбросанных по острову отходов становится меньше, чем обычно.

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