Отключение света 5 августа в Иркутске: называем адреса и сроки. Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света 5 августа в Иркутске добавит неудобств жителям улиц во многих районах города. Увы, летом это неизбежно - энергетики готовятся к началу осени, которая уже совсем не за горами.

-Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщается в официальном канале ИЭСБК в соцсетях. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Заранее предупреждают и о том, что работы могут затянуться - если будут обнаружены поломки оборудования, которые необходимо устранить. А если непогода помешает - то работы, вполне естественно, могут перенести. Но это крайний случай, так как прогноз известен заранее. В любом случае, стоит обратить внимание на полный перечень адресов, где пройдет отключение света 5 августа в Иркутске.

Отключение света 5 августа в Иркутске: Ленинский район.

Отключение света 5 августа в Иркутске: Правобережный округ

Отключение света 5 августа в Иркутске: Правобережный округ

Отключение света 5 августа в Иркутске: Свердловский округ