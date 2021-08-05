Ливневую канализацию обустраивают на улице Канской в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

На улице Канской в Иркутске начали обустраивать ливневую канализацию. Специалисты практически подготовили котлован, закупили нужное оборудование.

- Участок на улицах Канская и Загоскина давно был одним из самых проблемных. Во время каждого ливня здесь скапливается вода, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Чтобы не допустить подтопления частных домов, приходилось откачивать воду мотопомпами.

Почему так происходило? Когда кто-то из горожан отсыпал территорию автостоянки, то неправильно сделал лоток для отведения жидкости. В конце концов он разрушился.

- Ливневка будет сделана в кратчайшие сроки, - сказал глава города.

Вскоре здесь установят смотровые колодцы и уложат 95-метровую трубу. А в завершение дорогу заасфальтируют.

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