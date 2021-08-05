Еще 400 случаев заражения COVID-19 выявлено в Иркутской области за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 августа в Иркутской области выявили 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 87 821. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 285 человек, с начала пандемии - 75 154. 196 пациентов за сутки выписались из больниц и отправились домой. 4324 жителя продолжают лечение в медучреждениях региона, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умер 21 пациент, всего 3943 человека. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 388 пациентов, 2 за минувшие сутки.

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