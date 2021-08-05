Образовательный комплекс создают в микрорайоне Лесной в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В иркутском микрорайоне Лесной создают образовательный центр, в который войдет школа №33 и детский сад на 220 мест, строящийся рядом.

- Договорились с подрядчиком, что будет наращивать объемы и уложится в заявленный срок - в декабре детсад должен быть сдан, - подчеркнул мэр областного центра Руслан Болотов.

Заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре Иркутска Виталий Барышников отметил, что для детей и педагогов удобно, когда нет четкой границы между дошкольным образованием и обучением в начальных классах.

Например, у ребят появится больше возможностей для развития: в школе №33 работает 11 кружков и секций - по вокалу, робототехнике, волейболу, журналистике и не только. А еще в этом году в учебном заведении откроют подготовительную группу для малышей, а когда откроется детсад, их переведут туда.

Добавим, что дошкольное учреждение будет состоять из трех двуэхтажных блоков. Они рассчитаны на 11 групп, в том числе три - для детей до трех лет. На данный момент готов фундамент зданий.

- В следующем году на прилегающей территории будут обустроены ливневая канализация и локально-очистные сооружения, отремонтирована автодорога и оборудованы подъездные карманы, - сказал Руслан Болотов. - Это отличный пример комплексного развития отдельных микрорайонов, когда вместе с жилыми домами строятся социальные объекты и создается дорожная инфраструктура.

Кроме того, вблизи образовательного центра планируют создать физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас разрабатывается проект.