81 населенный пункт Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дым от лесных пожаров в Якутии окутал северные районы Иркутской области. Задымление наблюдается в 81 поселках и селах семи районов региона. Особенно сильно дымом накрыло Усть-Илимск. Где же навис смог? В районах севера области: Катангский, Киренский, Бодайбинский, Усть-Кутский, Усть-Илимский, Нижнеилимский и Казачинско-Ленский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано, - рассказали в ведомстве.

Специалисты Управления Роспотребнадзора и метеорологи контролируют ситуацию, регулярно проверяют качество воздуха. Об ухудшении самочувствия из-за воздействия дыма жители не сообщали.

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