Школы Иркутской области готовятся к очному формату работы

Депутаты посетили школы Заларинского района.

Школы Заларинского района готовы к очному формату работы. В них есть все необходимое, чтобы соблюсти меры безопасности, а учителя не настроены на дистанционное обучение. Так, в школе №1 в Заларях вакцинировано 75% сотрудников. В рабочей поездке там побывали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.

- Школы, которые мы с коллегами-депутатами посетили, готовы начать учебный год в очном формате, - рассказал спикер Заксобрания региона Александр Ведерников. - Мы разделяем мнение педагогов, которые говорят, что нельзя уходить в дистант. Но важно, чтобы родители школьников тоже внимательно следили за здоровьем детей и не отправляли заболевших на учебу.

Кстати, в Заларинской школе №1 учатся 1020 детей. В вестибюле установлены два комплекса для дезинфекции рук и измерения температуры. Педагоги используют бесконтактные термометры и антисептики. Всем детям измеряют температуру. В начальных классах и в столовой стоят стационарные рециркуляторы, используются и переносные приборы для обеззараживания воздуха.

Кроме этого, в сельских школах депутаты ознакомились с агробизнеспроектами.

- Проекты реализуются на самом высоком уровне, - отметил председатель Заксобрания.

Так, в Холмогойской школе есть собственное производство биогумуса, который используется для удобрения пришкольного участка. Благодаря подкормке урожайность выросла на 20%. А выращенные овощи готовят в школьной столовой. Стоимость блюд таким образом обходится дешевле. Есть здесь еще и инкубатор, где вырастили 200 цыплят. С сентября педагоги вместе с детьми запустят еще один проект – автономную ферму для круглогодичного выращивания микрозелени.