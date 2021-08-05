В Иркутске разыскивается 73-летняя женщина

Полиция ищет пропавшую иркутянку. Пожилую женщину последний раз видели вечером 2 августа, когда она была дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С заявлением о розыске 73-летней женщины в дежурную часть отдела полиции обратились её дочь, - рассказали в ведомстве.

До сих пор о пропавшей ничего неизвестно. Людей, владеющих информацией о местоположении разыскиваемой, просят обратиться в полицию.

Её приметы: пенсионерка ростом около 150 см, худощавого телосложения, седые короткие и голубые глаза.

Была одета: в ветровку светло-серого цвета, вязаную светло-коричневую кофту и темно-красную футболку с абстрактными узорами.

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