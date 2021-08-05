Аварийное отключение света произошло по Мельничному тракту под Иркутском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 августа в 13:41 произошло аварийное отключение электроэнергии в населенных пунктах по Мельничному тракту. Так, без света остались жители улицы Верхняя в микрорайоне Березовый, СК Зеленый Берег и СНТ Новое. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали в соцсетях компании.

Восстановить электроснабжение планируют к 17:00.

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