Опасный жук прилетел в ручной клади в Иркутск из Узбекистана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Иркутска обнаружили вредный карантинный объект. Опасного жука с собой привез пассажир из Узбекистана. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- В ручной клади пассажира, прибывшего из Республики Узбекистан, государственным инспектором области изъяты семена нута для посева в количестве 1,064 кг. При осуществлении экспертизы в образцах семян для посева выявлен карантинный объект – зерновка род Coollosobruchus Зерновка четырехпятнистая – 1 живой жук. Подкарантинный груз изъят и уничтожен, - рассказали в пресс-службе ведомства.

СПРАВКА КП

Четырехпятнистая зерновка – это небольшой жук, который может уничтожить различные зернобобовые в поле и при хранении. В России этих насекомых нет, их ареал обитания - тропическая Азия, Африка, Гавайские острова, Япония, Северная Америка, Австралия, Франция, Италия.

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