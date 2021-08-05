Братчанка продала вымышленного щенка Йоркширского терьера на «Авито» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аферистка из Братска продала комнатную собачку через объявление на сайте. Самого животного у неё не было. Зато 10 тысяч рублей за щенка, переноску и доставку женщина получила. Так она обманула поверившую ей жительницу Усть-Кута. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- В феврале 2020 года в городе Братске женщина, используя фото из сети Интернет, разместила на сайте «Авито» объявление о продаже щенков породы Йоркширский терьер, - рассказали в ведомстве.

35-летняя мошенница потребовала с покупательницы оплату за питомца вперед. Получив деньги на карту, женщина перестала брать трубку.

Следователи завершили дело. Ранее судимая за такое же преступление обманщица, вместе с предыдущим приговором получила по статье за мошенничество 1 год 3 месяца исправительных работ и минус 5% из зарплаты в пользу государства.

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