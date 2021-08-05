Проезд по улице Красноярская закроют на два месяца в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по улице Красноярская будет поэтапно закрыто с 15 августа по 15 октября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано со строительством тепловой сети ООО «Байкальская энергетическая компания», - рассказали в ведомстве.

1 этап: с 15 августа по 6 сентября движение будет запрещено по улице Красноярская на участке от здания №21 по улице Лызина до пересечения улицы Лызина и улицы Красноярской.

2 этап: с 6 сентября по 15 октября проезд будет запрещен на участке от пересечения улиц Лызина и Красноярской до здания №11А по улице Красноярской.

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