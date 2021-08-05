Устроивший смертельное ДТП после дня рождения на 6,5 лет отправится в колонию в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске приговорили предпринимателя, по вине которого погиб пассажир летом 2020 года. Бизнесмен получил 6,5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- 33-летний обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения после празднования дня рождения, двигался за рулем своего автомобиля по трассе «Братск-Усть-Илимск», - рассказали в ведомстве.

За 4 километра до города во время торможения иномарка «Додж Калибер» вылетела с дороги и перевернулась. 23-летний пассажир на переднем сидении погиб сразу.

В ходе расследования уголовного дела мужчина не признал свою вину, ссылаясь на плохое состояние дороги в том месте. В суде это мнение оспорили. Виновного наказали по статье за нарушение правил дорожного движения с летальным исходом. Он отправится в колонию общего режима на 6 с половиной лет. А также ему запрещено 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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