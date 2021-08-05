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Происшествия5 августа 2021 12:27

Жители 6 улиц Правобережного округа остались без света из-за аварии в Иркутске

На месте работает бригада ремонтников
Анастасия КУРЕНОВА
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Жители 6 улиц Правобережного округа остались без света из-за аварии в Иркутске

Жители 6 улиц Правобережного округа остались без света из-за аварии в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

5 августа в 14:40 произошло аварийное отключение электроэнергии в Правобережном районе города Иркутска. Без света остались жители домов на улицах Зимняя, Сарафановская, Слюдянская, Напольная, Баррикад, Урожайная. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18:00.

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