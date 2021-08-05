Школьник на мотоцикле врезался в автобус в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне около 7 часов вечера 14-летний школьник устроил ДТП в Усольском районе. Он без разрешения взял у отца мотоцикл, чтобы покататься. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В деревне Большежилкина Усольского района водитель мотоцикла «Ямаха» допустил столкновение с рейсовым автобусом. Инцидент произошел на улице Трактовая в районе дома №2. Автобус «ПАЗ» следовал в сторону Ангарска от СНТ «Сосновый бор», - рассказали в ведомстве.

Девятиклассник получил ушибы и обратился за помощью к врачам. Все 15 пассажиров и водитель автобуса остались в порядке.

Родителей подростка могут привлечь к административной ответственности за неподобающее воспитание ребенка, а его самого поставить на профилактический учет. Вопрос уже решается.

Отметим, что с начала года произошло 12 аварий с подростками за рулем.

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