Депутаты ЗС передали подарки для детей в Заларинский район

Александр Ведерников и Ольга Безродных вручили подарки.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в Заларинском районе. Помимо школ и других социальных учреждений они посетили районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в селе Хор-Тагна. Председатель ЗС Александр Ведерников, вице-спикер Ольга Носенко и депутат от территории Ольга Безродных вручили подарки.

Так, Ольга Безродных подарила учреждению лазерный принтер. Это приз за второе место в областном патриотическом конкурсе «Связь времен и поколений». Этот конкурс был организован при поддержке Законодательного Собрания. Также депутаты подарили книги сибирских писателей для центра помощи и других библиотек сельских школ в Холмогое и Хор-Тагне.

Спикер Александр Ведерников вручил благодарность председателя Законодательного Собрания Иркутской области руководителю Хор-Тагнинского центра культурно-досуговой и информационной деятельности Нине Беловой. Ее поощрили за многолетний добросовестный труд в связи с празднованием 95-летия Заларинского района.