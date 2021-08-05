Шелеховчанка отсудила у магазина почти 135 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шелехове местная жительница подала в суд на магазин, в котором купила бракованный телефон за 59990 рублей. Она отдала его обратно на ремонт по гарантии. Взамен ничего так и не получила. Об этом сообщили в пресс-службе Шелеховского городского суда Иркутской области.

- Дважды женщина обращалась с претензией к магазину о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств, но её требования оставлены без удовлетворения, - рассказали в ведомстве.

После всех неудачных попыток возместить ущерб покупательница отправилась в суд. Подтвердилось, что магазин вовремя не отремонтировал телефон и не вернул деньги добровольно. Хозяин магазина просил уменьшить сумму требуемой с него компенсации, но в суд так и не явился и не предоставил телефон для экспертизы.

В итоге магазин возместит женщине не только стоимость устройства, но и моральный вред, неустойку и штраф. За всё это потерпевшая получит 134990 рублей.

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