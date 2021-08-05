В больнице умер водитель Тойоты, который столкнулся с тепловозом на переезде в Вихоревке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько часов назад в медицинском учреждении скончался водитель «Тойоты Чайзер», участник сегодняшней автоаварии в городе Вихоревка Братского района. ДТП произошло утром 5 августа. 23-летний водитель Тойоты Чайзер переезжая нерегулируемый железнодорожный переезд, столкнулся с тепловозом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм на месте погибли 30-летняя девушка и 36-летний мужчина – пассажиры Тойоты, - уточнили в ведомстве. - Водитель с травмами доставлен в больницу.

Полицейские также выяснили, что у водителя Чайзера никогда не было водительского удостоверения. В 2020 году его уже ловили без прав. А в январе 2021-го его арестовывали на 10 суток за то, что он сел за руль пьяным.

Сотрудники ГИБДД настоятельно просят водителей соблюдать правила дорожного движения и не рисковать жизнью и здоровьем участников движения.

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