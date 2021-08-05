Отключение горячей воды в Иркутске: где пройдет 6 и 7 августа, когда включат. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отключение горячей воды в Иркутске 6 и 7 августа захватит достаточно много адресов в трех округах города - Свердловском, Октябрьском и Правобережном. Об этом сообщается в официальном аккаунте Теплосети Иркутск.

- 6 и 7 августа в некоторых домах Иркутска будет отключено горячее водоснабжение на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщают энергетики.

В основном отключение горячей воды в Иркутске 6 и 7 августа коснется центра города - улицы Некрасова, Тимирязева, Софьи Перовской, Дзержинского, Партизанской, К. Либкнехта, Каландаришвили, Ударника. К ним добавляется несколько адресов на Байкальской, Маяковского ( смотрите весь список ниже).

Серьезное отключение горячей воды уже идет и продлится до 20.00 9 августа в ближайшем пригороде - м-не Березовый, который теперь все чаще относят неформально, к Свердловскому району города.