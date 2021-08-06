Стальвира Оршуш из Бурятии проиграла в 1/8 финала Олимпиады в Токио по вольной борьбе. Фото: соцсети

Стальвира Оршуш из Бурятии в первом же раунде закончила свое выступление на Олимпиаде 2020 в Токио в вольной борьбе. В весовой категории до 50 кг, в 1/8 финала 28-летняя спортсменка проиграла представительнице Азербайджана Марии Стадник. Схватка закончилась со счетом 7:11 не в пользу россиянки.

Напомним, в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио также выступала призер Игр 2012 и 2016 Наталья Воробьева из Тулуна. Правда, в Японии она представляла Санкт-Петербург. Наталье также не удалось завоевать медаль. Она успешно прошла стадию 1/8 финала, но с разгромом уступила в четвертьфинале.

Зато в Токио удалось завоевать награды лучнице из Бурятии Светлане Гомбоевой и стрелку из Иркутска Артему Черноусову.

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