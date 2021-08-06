Фельдшер из Ангарска «подарила» мошенникам почти 1,5 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мошенники продолжают удачно наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 45-летня фельдшер из Ангарска. Обманули ее по классической схеме. Ей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что со счетов ангарчанки пытались снять 360 тысяч рублей, но «служба безопасности банка» усомнилась в законности перевода и приостановила транзакцию. Чтобы сохранить деньги, предложила срочно перевести их на «безопасные счета». Медработница поверила и перевела 85 тысяч рублей на продиктованный ей номер.

После этого преступники не успокоились и позвонили фельдшеру еще несколько раз. Попросив помочь вычислить мошенника, они сначала сказали женщине оформить кредит на 500 тысяч рублей. Затем по этой же причине уговорили перевести на их счет еще несколько разных сумм. Таким образом, за два дня аферисты сорвали солидный куш.

- В общей сложности ангарчанка перевела 1 миллион 418 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». – Женщина призналась полицейским, что до этого она не раз читала о подобных случаях, но не думала о том, что могут обмануть и ее.

Полицейские еще раз просят сибиряков сразу бросать трубку, услышав предложения по «спасению денег».