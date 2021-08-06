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Общество6 августа 2021 7:34

Еще 401 житель Иркутской области заболел COVID-19 за сутки

В регионе 88 222 случаев заражения коронавирусом
Анастасия КУРЕНОВА
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Еще 401 житель Иркутской области заболел COVID-19 за сутки

Еще 401 житель Иркутской области заболел COVID-19 за сутки

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

6 августа в Иркутской области выявили 401 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 88 222. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области с начала пандемии 75 466 человек, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3970 пациентов. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 388 человек.

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