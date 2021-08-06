Два проекта комплексного развития сел Иркутской области одобрены для получения федеральной субсидии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудил вопросы развития сельских территорий с заместителем Министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут во время ее визита в регион. Так, отбор на участие в госпрограмме в следующем году предварительно прошли девять комплексных проектов Иркутской области.

- Сразу два наших проекта получили предварительное одобрение на предоставление субсидии из федерального бюджета, - отметил Игорь Кобзев. - В Заларинском районе намечен капремонт спорткомплекса, реконструкция СОШ №2, возведение ФОКа и котельной. Второй проект - на строительство дома культуры в Хомутово.

Глава региона подчеркнул, что благодаря федеральной программе жизнь в деревнях и селах станет комфортнее - это возможность привести в порядок или же построить новые школы и детсады, дороги и коммунальную инфраструктуру. Заявки на участие подают местные администрации, а правительство области поддерживает их в этом.

Так, сейчас по программе возводят или капитально ремонтируют дома культуры, школы, детский сад в Нукутском и Заларинском районах. Оксана Лут осмотрела эти соцобъекты.

- Хочу отметить очень позитивную тенденцию участия региона в программе комплексного развития сельских территорий, - сказала заместитель Министра. - В прошлом году, который был у нас пилотным, Иркутская область получила на реализацию мероприятий программы порядка 500 млн рублей, в этом году - более миллиарда рублей с учетом дополнительных средств из резервного фонда.

Игорь Кобзев добавил, что особый контроль - за качеством работ.