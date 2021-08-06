Иркутская область подписала соглашение с Корпорацией МСП о развитии предпринимательства. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Правительство Приангарья и Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) договорились о сотрудничестве при поддержке малого и среднего бизнеса и самозанятых. Соглашение подписали губернатор региона Игорь Кобзев и гендиректор Корпорации Александр Исаевич.

- Корпорация оказывает информационную, финансовую и юридическую помощь предпринимателям региона. В современных реалиях ее тяжело переоценить, - отметил Игорь Кобзев. - Дальше мы планируем развивать новые производства и проекты.

Предполагается, что поддержку на всех этапах - от создания бизнеса до выхода на внешние рынки - будут получать все больше предпринимателей. Дополнительные меры уже обсудили с бизнес-сообществом Иркутской области. Так, осенью запустят новый механизм поручительства для малого и среднего бизнеса - это позволит ощутимо сократить сроки получения займа и снизить процентные ставки.

- Мы ждем обратной связи, поддерживаем развитие в регионе малого и среднего бизнеса, и всегда будем считать это направление приоритетным, - сказал Игорь Кобзев.