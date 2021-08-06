В семи районах Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В семи районах Иркутской области введен режим ЧС из-за бушующих на их территории лесных пожаров. Также ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах вводится полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность, - рассказали в ведомстве.

На тушение пожаров в Киренском районе в территорию выехали 39 человек и 19 единиц техники. Колонна прибудет 7 августа. В Братске будут базироваться самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, которые также задействуют в тушении.

Сегодня в Иркутской области продолжает действовать 40 природных пожаров на площади 81,54 га. За минувшие стуки ликвидировано 14 пожаров. Продолжает оставаться сложной ситуация в Катангском (22 пожара) и Киренском районах (5 пожаров). В тушении задействованы 954 человек, 119 единиц техники, 7 воздушных судов.

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