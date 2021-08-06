128 тысяч рублей вернула полиция иркутянке, которые она заплатила за "решение вопроса" с пенсией Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Иркутске участковый помог пожилой женщине вернуть крупную сумму денег, которую она заплатила юристам, якобы, за решение вопроса с пенсией. Сотрудники фирмы уговорили клиентку взять кредит. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина сообщила, что для уточнения вопросов правильности начисления пенсии 19 июля обратилась в юридическую фирму. Юристы проконсультировали иркутянку и сказали, что оплату за решение ее вопроса необходимо внести сразу после беседы. Так как у пенсионерки таких денег не было, женщине предложили оформить кредит, не выходя из офиса. Получив от заявительницы согласие, был составлен договор, после чего – оформлен кредит на сумму 128 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Однако в тот же день клиентка фирмы заподозрила неладное. Посчитав, что ее обманывают, она обратилась в полицию. Участковый, приняв заявление, побеседовал с представителям компании и убедил их вернуть пенсионерке деньги в полном размере.

Женщина отправила на имя сотрудника письмо с благодарностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк продал в Китай партию нефрита на 400 миллионов рублей. Контрабандисты из Иркутска планировали доставить груз в Поднебесную через Казахстан. (подробности)

Ангарчанин спрятал свой автомобиль от приставов и может отправиться в тюрьму. Мужчина не хотел прощаться со своим имуществом. (подробности)

Двое иркутян отбуксировали внедорожник от дома хозяина и разобрали на запчасти. За дерзкий угон иномарки мужчина грозит до 6 лет тюрьмы. (подробности)