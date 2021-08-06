В Иркутске разыскивается женщина в темных очках Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С заявлением о пропаже матери в полицию Иркутска обратилась дочь 73-летней пенсионерки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области.

- Женщина рассказала, что пропавшая вышла из дома утром 5 августа и до настоящего времени о ней ничего не известно, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители просят обратиться в полицию тех, кто имеет любую информацию о местонахождении Тамары Каминской.

ПРИМЕТ ПРОПАВШЕЙ:

На вид: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы до плеч светлые, глаза карие.

Была одета: куртка красного цвета, кофта с рисунком цветов черно-розового цвета, коричневые брюки в клетку. При себе имела красную сумку, носит затемненные очки.

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