«Байкал-Энергия» не смогла выйти в финальный этап Кубка России, который состоится в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская «Байкал-Энергия» не смогла выйти в финальную часть Кубка России, которая состоится с 30 сентября по 4 октября в иркутском ледовом дворце «Байкал». На первом этапе, который проходил в Кемерове, бело-синие заняли третье место в группе. В финал же выходят только две команды, занявшие 1-ю и 2-ю строчку в таблице.

При этом, нашей команде не помогла победа над грозным хабаровским «СКА-Нефтяником». Иркутяне одолели армейцев со счетом 5:4. Дело в том, что «Байкал-Энергия» потеряла много очков в первых турах. Обыграв новосибирский «Сибсельмаш», наши парни проиграли красноярскому «Енисею» и кемеровскому «Кузбассу». С первоуральским «Уральским трубником» иркутяне сыграли вничью.

Таким образом, в 5 играх, «Байкал-Энергия» набрала всего лишь 7 очков и не сможет побороться за старейший российский трофей. Напомним, единственный раз иркутская команда завоевывала Кубок России в 2015 году.