Назначен новый глава СК Иркутской области. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Стало известно имя нового главы СК Иркутской области. Согласно Указу президента от 30 июля на должность руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Приангарью назначен генерал-майор юстиции Ситников Анатолий Викторович. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- С 2017 года новый глава СК Иркутской области возглавлял Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, - рассказали в ведомстве.

СПРАВКА КП

Анатолий Ситников - новый глава СК Иркутской области. Он родился в 1978 году в Архангельске. С отличием окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Имеет значительный опыт работы в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. С 2011 по 2017 гг. занимал должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За высокие показатели в служебной деятельности награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Неоднократно поощрялся правами Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

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