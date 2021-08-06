Признана невменяемой мать, по чьей вине утонула 8-месячная девочка в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Усолья-Сибирского. По ее вине на реке погибла ее 8-месячная дочь. Женщина оставила ребенка на берегу Ангары со спящим сожителем. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Следователями установлено, что мать ребёнка ушла домой за детским питанием, а малыша оставила вблизи берега со спящим сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вернувшись, она увидела, что девочка находится в воде без признаков жизни, - рассказали в ведомстве.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы женщина признана невменяемой и нуждается в принудительном лечении амбулаторно.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении медицинских мер принудительного характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

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