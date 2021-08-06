Для туристов построили несколько гостевых домиков в одном из красивейших сел России – Хор-Тагне

Депутаты ЗС в Хор-Тагне.

Совещание на тему агротуризма состоялось в селе Хор-Тагна, которое расположено в Заларинском районе. В 2019 году село вошло в ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

«Из-за пандемии внутренний туризм получил вторую жизнь, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников. - Одно из интересных и перспективных направлений для Иркутской области - агротуризм. В глубинках сохраняется и преумножается исконная культура, для городских жителей это еще и прекрасная возможность отдохнуть на природе.

В Хор-Тагне для гостей построили несколько домов. Кроме рыбалки, прогулок по лесу отдыхающим предлагают экскурсии - по навесным мостам, по Яшкиной горе, посещение зоны отдыха «Святая Русь». В дальнейшем направления будут расширять. Есть и ложка дегтя. Тормозит развитие агротуризма - перебои с электроэнергией, плохие дороги, отсутствие туалетов.

В свою очередь, вице-спикер областного парламента Ольга Носенко привела в качестве примера успешного развития туризма Белоруссию, где большой популярностью пользуется этно- и агротуризм. В Иркутской области самыми востребованными остаются места отдыха, расположенные не дальше двухсот километров от городов. Добраться до отдаленных территорий проблематично. Депутат говорит, что проблему надо решать с привлечением государственной поддержки.

«По развитию агротуризма изучим опыт других регионов. Обсудим возможность внедрения лучших практик, - заключил Александр Ведерников».