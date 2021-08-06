Жительница Бурятии узнала в напавшем на нее насильнике парня из соседнего общежития. Фото: СУ СКР по Бурятии

В Улан-Удэ удалось задержать сексуального маньяка, который за час попытался изнасиловать двух женщин и украл у одной из них дорогой смартфон. Одна из жертв опознала в насильнике жильца соседнего общежития и сообщила об этом в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- 28 июля 2021 года в вечернее время на улице Пищевая города Улан-Удэ неизвестный мужчина напал на молодую девушку, возвращавшуюся домой, похитил у нее мобильный телефон, совершил насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать. При отработке прилегающей местности в последующие дни сотрудники уголовного розыска полиции нашли местную жительницу, которая заявила, что в тот же вечер, часом раньше, на нее также напал мужчина и пытался совершить насильственные действия сексуального характера, но его спугнули прохожие, - рассказали в ведомстве.

Затем женщина рассказала, что в насильнике она узнала жильца соседнего общежития. Полиция задержала 28-летнего мужчину и в ходе допроса тот дал признательные показания. Его заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое, насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

Следователи выяснят все обстоятельства преступлений и соберут полную информацию по делу.

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