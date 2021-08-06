Почти две тысячи детей стали жертвами клещей в Иркутской области Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона активности клещей в медучреждения с укусами обратились 9244 жителя региона, из них 1956 детей. 21 человек был госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит. Лабораторно диагноз подтвердился у семи пострадавших. Боррелиоз у девяти, клещевой риккетриоз у семи. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области

- За истекший период 2021 года лабораторными методами на клещевые инфекции исследовано 5103 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом – 41, боррелиозом - 1367, другими клещевыми инфекциями - 394, - рассказали в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что находясь за городом и в зонах отдыха в черте города необходимо помнить о мерах профилактики вирусных клещевых инфекций.

А в случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

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