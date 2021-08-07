Погода в Иркутске 7 августа: ожидается ветер и дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 7 августа вряд ли порадует. На улице с утра - будто бы осень. Солнца не видно, небо затянуто, дует прохладный ветер.

- Прогноз на день: облачно, кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура до +21 градуса, - рассказали в Иркутском УГМС.

В других районах области похожая картина. Тоже пасмурно, дожди и ливни, грозы. Утром - густой туман. Ветрено, порывы при грозах могут достичь 14 м/с. Столбик термометра покажет +21...+26 градусов, при облачности +13...+18.

В региональном МЧС заранее предупреждали об ухудшении погоды в выходные. Сибиряков просят пока отказаться от дальних поездок и походов. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

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