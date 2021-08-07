На федеральную трассу "Байкал" между Слюдянкой и Байкальском обвалились камни Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 7 августа на федеральную трассу Р-258 «Байкал» между городами Слюдянка и Байкальск возле поселка Мангутай сошли камни с горы. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы.

- На участке протяженностью около 30 метров горная порода сошла на одну из трех полос движения, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Однако проезд для автомобилей из-за обвала камней не ограничивали. Пока спецтехника расчищает проезжую часть, для водителей там стоят соответствующие знаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутск затянуло дымом от лесных пожаров в Якутии

Накануне мгла накрыла 366 городов и поселков в регионе (подробности)

"Охота" на пьяных водителей пройдет в выходные в Иркутской области

Инспекторы ГИБДД напоминают: нетрезвая езда чаще других причин приводит к трагическим авариям (подробности)