На федеральную трассу "Байкал" между Слюдянкой и Байкальском обвалились камни
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Ночью 7 августа на федеральную трассу Р-258 «Байкал» между городами Слюдянка и Байкальск возле поселка Мангутай сошли камни с горы. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы.
- На участке протяженностью около 30 метров горная порода сошла на одну из трех полос движения, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Однако проезд для автомобилей из-за обвала камней не ограничивали. Пока спецтехника расчищает проезжую часть, для водителей там стоят соответствующие знаки.
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