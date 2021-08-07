Число умерших от коронавируса в Иркутской области перевалило за 4 тысячи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Статистика неутешительная - 7 августа число умерших от коронавируса в Иркутской области перевалило за 4 тысячи.

Если конкретнее, то, по сообщению оперативного штаба региона, за время пандемии от инфекции скончался 4001 пациент, в том числе 31 жизнь ковид забрал за последние сутки. От других болезней за весь период умерли 389 человек с коронавирусом.

- Подтвержденных случаев инфицирования 88 621 (+399), в том числе госпитализировано 4059 (-206), выздоровело 75 793 (+327), - рассказали в оперштабе.

Больше всего новых заражений за сутки зарегистрировано в Иркутске - 132 случая.

Отметим, что по числу привитых хотя бы одним компонентом наша область входит в пятерку регионов Сибири. Если смотреть по городам Приангарья, то активнее всего вакцину против инфекции ставят также в Иркутске: здесь 174814 получивших первый укол и 140839 полностью иммунизированных.