Коллектора, который кошмарил учителей целой школы, осудят в Шелехове Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Шелехове будут судить бывшего сотрудника микрофинансовой организации, который с августа 2020-го по февраль 2021 года кошмарил директора и учителей городской школы №4, требуя вернуть чужой долг.

- При этом обвиняемый угрожал им физической расправой, - отметили в СУ СКР по Иркутской области.

Коллектора, 30-летнего жителя Новосибирска, уволили и завели на него уголовное дело за самоуправство. Расследование уже завершено, прокуратура утвердила обвинение.

Напомним, "КП"-Иркутск подробно писала об этой истории. Одна из пострадавших учительниц рассказала, как вышибала сыпал матами и угрозами. Тот кредит, к слову, брал отчим одной из сотрудниц школы.

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