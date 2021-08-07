Отключение света 5 августа в Иркутске: адреса и сроки. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение света 8 августа в Иркутске может застать врасплох, поэтому энергетики предупреждают о плановых работах заранее. Так, в воскресенье будут ограничивать электричество, в основном, в домах Правобережного района.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - пишут в официальном аккаунте ИЭСБК в соцсетях.

Итак, отключение света 8 августа в Иркутске коснется таких улиц, как Рабочего Штаба, Сурнова, Топкинская, Глеба Успенского и многих других. Большей частью, электричество пропадет всего на 20 минут.

Кроме того, отключение света 8 августа в Иркутске на целый день запланировано на улице Ракитной, 18 в Свердловском районе.

Фото: "Свет38" в соцсетях.

Фото: "Свет38" в соцсетях.